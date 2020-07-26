Врач сборной Украины скончался от коронавируса на 49-м году жизни
Врач сборной Украины и «Металлиста-1925» Антон Худаев скончался от коронавируса в возрасте 48 лет.
«Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко и тренерский штаб национальной команды Украины во главе с Андреем Шевченко выражают глубокие соболезнования родным и близким Антона Худаева в связи с невосполнимой утратой.
Лучшие медики Украины боролись за жизнь Антона до последнего, он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, однако его сердце не выдержало. Вечная память Антону Евгеньевичу Худаеву», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте УАФ.
Худаев работал врачом харьковского «Металлиста» более 20 лет, а в 2016 году вошёл в медицинский штаб сборной Украины.
- 26 июля 2020
-
12:24
-
12:08
-
11:57
-
11:39
-
11:17
-
10:59
-
10:50
-
10:41
-
10:15
-
10:00
-
09:59
-
09:43
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:22
-
09:00
-
08:44
-
07:57
-
07:48
-
06:44
-
04:50
-
04:35
-
03:25
-
02:54
-
02:38
-
01:51
-
01:35
-
01:00
-
00:51
-
00:44
-
00:33
-
00:04
-
00:02
- 25 июля 2020
-
23:45
Партнерский контент