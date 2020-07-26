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Врач сборной Украины скончался от коронавируса на 49-м году жизни

Врач сборной Украины скончался от коронавируса на 49-м году жизни
Футбол / Прочие турниры 0

Врач сборной Украины и «Металлиста-1925» Антон Худаев скончался от коронавируса в возрасте 48 лет.

«Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко и тренерский штаб национальной команды Украины во главе с Андреем Шевченко выражают глубокие соболезнования родным и близким Антона Худаева в связи с невосполнимой утратой.

Лучшие медики Украины боролись за жизнь Антона до последнего, он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, однако его сердце не выдержало. Вечная память Антону Евгеньевичу Худаеву», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте УАФ.

Худаев работал врачом харьковского «Металлиста» более 20 лет, а в 2016 году вошёл в медицинский штаб сборной Украины.

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