Президент «Барселоны»: переговоры с «Интером» о трансфере Лаутаро Мартинеса зашли в тупик

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал о переговорах с «Интером» о трансфере нападающего Лаутаро Мартинеса, а также выразил уверенность, что форвард Лионель Месси останется в каталонской команде.
«Мы вели переговоры с „Интером“ о Лаутаро, но сейчас всё зашло в тупик. Наше внимание сосредоточено на Лиге чемпионов, которая не за горами. Что касается Месси, он не раз говорил, что хочет завершить карьеру в „Барселоне“, поэтому не сомневаюсь, что он продлит контракт. У меня с ним крайне близкие отношения, как и с другими лидерами команды», — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.
В СМИ сообщалось, что «Барселона» уже согласовала контракт с Мартинесом. Соглашение будет рассчитано на пять лет, при этом зарплата форварда составит € 12 млн в год.
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