Мирослав Клозе провёл первую тренировку в качестве помощника главного тренера «Баварии»

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе, вошедший в тренерский штаб «Баварии», провёл первое занятие в новой должности, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.



«Думаю, я чуть больше должен заниматься нападающими. Но мы определим это в ближайшее время вместе с Ханси Фликом. Это очень увлекательно, и я рад быть частью этого. У „Баварии“ хорошая команда, каждый здесь может чему-то учиться у другого», — отметил Клозе.

Фото: Официальный сайт «Баварии»

Ранее Клозе тренировал команду U17. В бытность футболистом Клозе выступал за «Баварию» с 2007 по 2011 год. В составе мюнхенского клуба он дважды становился чемпионом Германии, два раза выиграл Кубок Германии, а также по разу — Кубок немецкой лиги и Суперкубок Германии.