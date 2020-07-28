Мирослав Клозе провёл первую тренировку в качестве помощника главного тренера «Баварии»
Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе, вошедший в тренерский штаб «Баварии», провёл первое занятие в новой должности, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
«Думаю, я чуть больше должен заниматься нападающими. Но мы определим это в ближайшее время вместе с Ханси Фликом. Это очень увлекательно, и я рад быть частью этого. У „Баварии“ хорошая команда, каждый здесь может чему-то учиться у другого», — отметил Клозе.
Фото: Официальный сайт «Баварии»
Ранее Клозе тренировал команду U17. В бытность футболистом Клозе выступал за «Баварию» с 2007 по 2011 год. В составе мюнхенского клуба он дважды становился чемпионом Германии, два раза выиграл Кубок Германии, а также по разу — Кубок немецкой лиги и Суперкубок Германии.
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