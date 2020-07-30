Джейдон Санчо может предпочесть перейти в «Ливерпуль», а не в «МЮ», из-за шансов на титул

Томас Хеннеке, журналист одного из ведущих изданий Германии – Kicker, оценил шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на подписание 20-летнего английского полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

«4 года назад спортивный директор «Боруссии» согласился отпустить Генриха Мхитаряна только тогда, когда англичане согласились заплатить за трансфер более € 42 млн, при том, что игрок имел лишь один год по действующему контракту со «шмелями». С тех пор «МЮ» вынужден был мириться с насмешкой: в конце концов, «Юнайтед» всегда платит за то, что им требуется. Однако сейчас все выражают скептицизм относительно того, применяется ли это правило и в «деле Санчо», ведь Вудворд этим трансфером ставит всё на одну карту, в то время как по всей Европе проводится тщательная оценка рисков из-за кризиса вызванного коронавирусом, опасаясь огромных потерь дохода в наступающем сезоне. В Дортмунде есть сомнения, что изменения с переходом Санчо произойдут этим летом.



Решение должно быть принято до начала первого тренировочного сбора «Боруссии» 10 августа, после чего трансферное окно для лучшего бомбардира Дортмунда закрывается.



В любом случае, сейча держится слух, что 20-летний футболист предпочел бы перейти в «Ливерпуль», а не в «Манчестер Юнайтед», поскольку там выше шансы завоевать титул», — написал журналист в своей колонке на Kicker.

Санчо перешёл в «Боруссию» летом 2017 года из «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила € 7,84 млн. В нынешнем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 32 матчах чемпионата Германии (25 — в основном составе), в которых стал автором 17 забитых мячей, отдал 16 результативных передач, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с немецким клубом действует до лета 2022 года.