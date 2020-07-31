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Андреа Пирло отказал клубам АПЛ ради возможности возглавить «Ювентус» U23

Андреа Пирло отказал клубам АПЛ ради возможности возглавить «Ювентус» U23
Футбол / Англия 0

Бывший итальянский футболист Андреа Пирло прокомментировал назначение на пост главного тренера туринского «Ювентуса» U23.

«У меня было много тренеров, каждый из них многому меня научил. Я говорю о Карло Анчелотти, Марчело Липпи, Антонио Конте и Массимилиано Аллегри. Но думаю, что каждый должен идти своим путём.

Моя команда должна показывать хороший футбол и всегда играть на победу. Я ненавидел многие вещи, когда был игроком, и теперь не хочу видеть их, будучи тренером.

У меня были предложения от других клубов итальянской Серии А и английской Премьер-лиги, но я чувствовал, что это правильный путь для начала тренерской карьеры», — приводит слова Пирло Goal.

Андреа завершил карьеру футболиста в 2017 году.

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