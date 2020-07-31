Андреа Пирло отказал клубам АПЛ ради возможности возглавить «Ювентус» U23
Бывший итальянский футболист Андреа Пирло прокомментировал назначение на пост главного тренера туринского «Ювентуса» U23.
«У меня было много тренеров, каждый из них многому меня научил. Я говорю о Карло Анчелотти, Марчело Липпи, Антонио Конте и Массимилиано Аллегри. Но думаю, что каждый должен идти своим путём.
Моя команда должна показывать хороший футбол и всегда играть на победу. Я ненавидел многие вещи, когда был игроком, и теперь не хочу видеть их, будучи тренером.
У меня были предложения от других клубов итальянской Серии А и английской Премьер-лиги, но я чувствовал, что это правильный путь для начала тренерской карьеры», — приводит слова Пирло Goal.
Андреа завершил карьеру футболиста в 2017 году.
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