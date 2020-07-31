Юран: хочу набрать Федуну и спросить, при чём здесь «Спартак»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран, сообщивший о своём увольнении, прокомментировал слова генерального директора клуба Александра Зайцева о том, что специалист хотел повышения зарплаты.

«Да это полная ерунда! Всё случилось после вечерней тренировки, очень неожиданно. Это полный беспредел, я пока не понимаю, что произошло. Мне нужно немного обдумать ситуацию, затем, видимо, соберу пресс-конференцию...



Мы приехали на базу после тренировки. Мне набрал министр спорта Московской области. Говорит, что мы, типа, не согласовали вашу кандидатуру со «Спартаком». При чём здесь «Спартак»? Я вот и хочу потом набрать Леониду Федуну и задать тот же вопрос…

Затем мне уже позвонил Зайцев: «Сергей Николаевич, ты не уехал ещё с базы? Можешь в офис зайти?» Я пришёл. Он сразу спросил: «Как будем расторгать контракт?» Я ответил: «Там всё написано, все условия, согласно которым мой контракт может быть расторгнут». И поехал домой. Вот сейчас сижу и думаю: что это было? «Спартак» назначает тренеров «Химок»? Получается, что так», — цитирует Юрана «Советский спорт».