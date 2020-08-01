Экс-игрок сборной Аргентины: я видел Пеле, Марадону, Круиффа, но Месси – лучший

87-летний бывший футболист сборной Аргентины Умберто Маскио прокомментировал игру нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сравнив его с другими легендарными футболистами.



«Я видел Ди Стефано, Пеле, Марадону, Круиффа, я видел их всех, но Месси – лучший. Я сам играл против некоторых из них, но, повторюсь, Месси – лучший. В своё время они были великими игроками, но скорость современной игры совершенно иная. Только посмотрите на голы, которые забивает Месси.



Лео не много бегает по полю, но, когда ему нужно, мяч словно прилипает к его ногам. Я видел многих игроков с невероятной скоростью, но, когда мяч оказывается у них, они замедляются. С Лео всё наоборот, он делает все невероятным образом», — приводит слова Маскио Clarin.

«Интер» собирается предложить Месси контракт на 4 года с зарплатой € 260 млн