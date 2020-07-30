«Интер» собирается предложить Месси контракт на 4 года с зарплатой € 260 млн

Миланский «Интер» планирует подписать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в 2021 году, когда у игрока закончится контракт с каталонским клубом, сообщает Milan News 24 со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Руководство «нерадзурри» собирается предложить Месси соглашение сроком на четыре года с зарплатой € 260 млн.

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта ранее прокомментировал появление образа Месси на Миланском соборе.

Сообщалось об интересе к Месси со стороны «Интера». Отмечалось, что владельцев «Интера» не смущает высокая зарплата форварда и они готовы платить аргентинскому футболисту € 50 млн в год, поскольку видят дальнейшую выгоду от его перехода. Пребывание Лионеля в команде позволит привлечь новых спонсоров, а также повысит продажи экипировки.