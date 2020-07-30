«Интер» собирается предложить Месси контракт на 4 года с зарплатой € 260 млн

Миланский «Интер» планирует подписать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в 2021 году, когда у игрока закончится контракт с каталонским клубом, сообщает Milan News 24 со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Руководство «нерадзурри» собирается предложить Месси соглашение сроком на четыре года с зарплатой € 260 млн.
Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта ранее прокомментировал появление образа Месси на Миланском соборе.
Сообщалось об интересе к Месси со стороны «Интера». Отмечалось, что владельцев «Интера» не смущает высокая зарплата форварда и они готовы платить аргентинскому футболисту € 50 млн в год, поскольку видят дальнейшую выгоду от его перехода. Пребывание Лионеля в команде позволит привлечь новых спонсоров, а также повысит продажи экипировки.
- 30 июля 2020
-
19:50
-
19:38
-
19:34
-
19:18
-
19:15
-
18:58
-
18:46
-
18:45
-
18:21
-
18:19
-
18:07
-
17:53
-
17:46
-
17:40
-
17:38
-
17:25
-
17:19
-
17:00
-
16:56
-
16:43
-
16:38
-
16:06
-
16:05
-
15:51
-
15:46
-
15:38
-
15:35
-
15:29
-
15:21
-
15:00
-
14:45
-
14:31
-
14:26
-
14:22
-
14:08