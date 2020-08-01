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Черчесов: рад за Миранчука. Дзюба насобирал наград, но расстроил меня

Черчесов: рад за Миранчука. Дзюба насобирал наград, но расстроил меня
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре футболистов национальной команды в сезоне-2019/2020.

«Рад за Миранчука — он забивал и вышел на лидерские роли в команде. Может быть, поэтому Крыховяк не попал в тройку лучших. Мы часто говорим, что отъезд в Европу был бы для него следующим шагом в эмоциональном и футбольном плане. Думаю, сборной это принесло бы что-то новое.

Дзюба насобирал наград, заслужил и расстроил меня. Думал, ему не хватило чемпионата Европы. Рад за него, он стал более рассудительным. Честно говоря, стал меньше бегать, но КПД повысился. Бегать можно же куда угодно. Главное, когда и вовремя. Тайминг в футболе решает многое", — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Черчесов: лучшим Дзюбу делаем не мы, а его голы, передачи и, главное, титулы
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