Черчесов: рад за Миранчука. Дзюба насобирал наград, но расстроил меня
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре футболистов национальной команды в сезоне-2019/2020.
«Рад за Миранчука — он забивал и вышел на лидерские роли в команде. Может быть, поэтому Крыховяк не попал в тройку лучших. Мы часто говорим, что отъезд в Европу был бы для него следующим шагом в эмоциональном и футбольном плане. Думаю, сборной это принесло бы что-то новое.
Дзюба насобирал наград, заслужил и расстроил меня. Думал, ему не хватило чемпионата Европы. Рад за него, он стал более рассудительным. Честно говоря, стал меньше бегать, но КПД повысился. Бегать можно же куда угодно. Главное, когда и вовремя. Тайминг в футболе решает многое", — цитирует Черчесова «Матч ТВ».
Черчесов: лучшим Дзюбу делаем не мы, а его голы, передачи и, главное, титулы
- 1 августа 2020
-
20:37
-
20:29
-
20:20
-
20:10
-
20:02
-
19:52
-
19:46
-
19:34
-
19:24
-
19:22
-
18:58
-
18:46
-
18:44
-
18:32
-
18:25
-
17:53
-
17:49
-
17:45
-
17:43
-
17:35
-
17:32
-
17:24
-
17:24
-
17:14
-
16:49
-
16:34
-
16:26
-
15:59
-
15:56
-
15:54
-
15:34
-
15:25
-
15:11
-
14:32
-
14:19
Партнерский контент