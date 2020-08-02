Руни: Де Брёйне напоминает мне Джеррарда и Гиггза

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона», а ныне играющий тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни поделился мнением о полузащитнике «Манчестер Сити» Кевине Де Брёйне.



«Нет сомнений, что главное оружие „Манчестер Сити“ — Де Брёйне. Возможно, он один из трёх лучших футболистов мира на данный момент. Играть против него никогда не было просто. Кевин напоминает мне Стивена Джеррарда. Больше всего нравится, что Кевин не ищет лёгких путей, он всегда готов рисковать. Он заставляет соперников бегать.



Когда играл с Райаном Гиггзом и он получал мяч, я бежал вперёд, потому что знал: он попытается найти меня, и, если ему это удастся, будет гол. Де Брёйне такой же. Он может совершить проход и отдать пас даже в сложной ситуации», — приводит слова Руни The Times.