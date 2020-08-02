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Сёмин: Суркис назвал меня хлюпиком с определённой любовью

Сёмин: Суркис назвал меня хлюпиком с определённой любовью
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин прокомментировал высказывание владельца киевлян Игоря Суркиса.

«Ни в коем случае не обижаюсь на слова Суркиса. Я отношусь к нему с большим уважением. Назвал он меня хлюпиком с определённой любовью. Я понимаю, почему он подобрал это слово. Мы с ним общаемся. Поздравлял его с днём рождения. Он — большой профессионал. Никаких проблем нет», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Суркис ранее заявил, что если бы Сёмин не оказался «таким хлюпиком, который побежал за своими акциями в „Локомотив“, российский специалист мог работать в киевском „Динамо“ до сих пор.

Сёмин возглавлял «Динамо» с 2007 по 2009 год. В конце декабря 2010 года специалист вернулся на пост главного тренера киевлян. Вместе с бело-синими он стал чемпионом Украины и выиграл Суперкубок страны.

Суркис: если бы Сёмин не оказался таким хлюпиком, мог по сей день работать в «Динамо» К
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