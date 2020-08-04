«Леганес» объявил имя нового главного тренера команды

«Леганес» на официальном сайте объявил о назначении Хосе Марти на пост главного тренера команды. Срок действия контракта с 45-летним испанским специалистом не сообщается.



Напомним, ранее с поста наставника «Леганеса» из-за неудовлетворительных результатов был уволен Хавьер Агирре. Ранее Хосе Марти работал в «Тенерифе», «Депортиво Ла-Корунья» и «Жироне».



«Леганес» набрал 36 очков в 38 матчах и занял 18-е место в турнирной таблице испанской Примеры и вылетел в Сегунду. Чемпионом страны стал мадридский «Реал», в 38 матчах набравший 87 очков. В тройку лидеров вошли «Барселона» (82) и мадридский «Атлетико» (70).