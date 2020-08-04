Сильвестр Игбун: верю, что следующие два года будут успешными для меня и «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун прокомментировал подписание двухлетнего контракта с бело-голубыми.

«Хочу сказать спасибо «Динамо» за веру в меня и возможность продолжить свою карьеру в составе бело-голубых. Первый год получился непростым, мы были то в низу таблицы, то близко к самому её верху. Мы сделали, что смогли в такой ситуации, и заняли место, которое возвращает «Динамо» в еврокубки. Это круто!

Я постоянно чувствую позитив и тепло от людей здесь — это касается тренеров, игроков, персонала клуба. Самые добрые слова могу сказать в адрес руководства, которое делает для нас всё, чтобы «Динамо» могло успешно выступать. И, конечно, спасибо нашим болельщикам, которые умудряются везде обеспечить нам поддержку, даже когда это запрещено.

Позади год здесь, впереди ещё два, и я верю, что это будут два успешных года — как для меня, так и для клуба. Я буду так же упорно трудиться на тренировках, как это делал всегда, и уверен, что это даст свои плоды. А мы, всё «Динамо», сможем добиться нужных результатов и выполнить поставленные цели уже в ближайшем будущем», — приводит слова Игбуна пресс-служба московского клуба.