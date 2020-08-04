Кирилл Новиков: «Динамо» нужно постараться пройти в групповой этап Лиги Европы

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о поставленных задачах перед бело-голубыми.

«Мы постоянно на связи с руководством, обсуждаем и игры, и тренировки, и игроков. Все владеют информацией. Задачи «Динамо» всегда были есть и будут самыми высокими, должны двигаться вперёд. Объявляй их или нет, все понимают, в каком клубе работают и играют. Лига Европы – мы стремились к ней. Мы в неё попали, надо постараться пройти в групповой этап, хотя перед группой будет очень тяжёлый этап, там «Милан», «Спортинг», «Вольфсбург». Известные еврокубковые бойцы. Но нет ничего невозможного, всё в наших руках, будем делать всё, чтобы порадовать болельщиков и руководство», — сказал Новиков в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Динамо» завершило сезон-2019/2020 на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующей кампании московская команда начнёт своё участие в Лиге Европы со второго отборочного раунда.



