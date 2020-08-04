Кирилл Новиков: «Динамо» нужно постараться пройти в групповой этап Лиги Европы

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о поставленных задачах перед бело-голубыми.
«Мы постоянно на связи с руководством, обсуждаем и игры, и тренировки, и игроков. Все владеют информацией. Задачи «Динамо» всегда были есть и будут самыми высокими, должны двигаться вперёд. Объявляй их или нет, все понимают, в каком клубе работают и играют. Лига Европы – мы стремились к ней. Мы в неё попали, надо постараться пройти в групповой этап, хотя перед группой будет очень тяжёлый этап, там «Милан», «Спортинг», «Вольфсбург». Известные еврокубковые бойцы. Но нет ничего невозможного, всё в наших руках, будем делать всё, чтобы порадовать болельщиков и руководство», — сказал Новиков в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
«Динамо» завершило сезон-2019/2020 на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующей кампании московская команда начнёт своё участие в Лиге Европы со второго отборочного раунда.
- 4 августа 2020
-
04:33
-
03:35
-
03:21
-
03:02
-
02:34
-
00:44
-
00:44
-
00:30
-
00:15
- 3 августа 2020
-
23:34
-
23:34
-
23:16
-
23:10
-
22:55
-
22:35
-
22:27
-
22:08
-
21:52
-
21:45
-
21:15
-
21:12
-
20:57
-
20:49
-
20:41
-
20:18
-
20:14
-
20:09
-
19:54
-
19:53
-
19:52
-
19:44
-
19:32
-
19:18
-
19:11
-
19:06