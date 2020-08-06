«Не было такого, что я поехал в гости». Байрамян — о том, как он заболел коронавирусом

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, как он заразился коронавирусом. Ранее сообщалось, что Байрамян стал первым заболевшим в «Ростове».
«Как только началась самоизоляция, 15 марта или когда она в России началась, родители переехали ко мне, мы жили всё время вместе. Не было такого, что я поехал в гости и что-то нарушил. Просто… Не знаю как, но заразилась сначала моя мама. Не знаю, вышла она в магазин или что… Сам понимаешь, у нас не было такого строгого режима в России. Она всё соблюдала, я имею в виду, маски, перчатки. Как только мама почувствовала первые симптомы, кашель, в горле першит, они с отцом переехали в свою квартиру, мы остались со своей семьёй.
Через два дня я вечером почувствовал температуру. Я сообщил в клуб, мне сказали, чтобы я сидел дома, никуда не выходил», — сказал Байрамян в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.
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