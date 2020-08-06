Валерий Карпин: все высказывания Федуна надо делить на сто

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как он относится к словам владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвавшего тренера сбитым лётчиком.
«По поводу Федуна вообще говорить смысла нет, все цитаты или высказывания Федуна надо делить на сто. В зависимости от ситуации, в зависимости от влияния того, кто был рядом, он может сказать всё что угодно. А потом даже сам не помнит, что он говорит и почему он говорил. Смысла об этом говорить нет.
А насчёт того, что я перезапустил карьеру, – да, наверное, можно назвать так, сто процентов. После «Спартака» была «Мальорка», был «Армавир» со своими проблемами, а здесь попал в клуб, в котором получил, наверное, полное доверие. Отсюда, может быть, и результат.
Со времени работы в «Спартаке» и я, наверное, поменялся. Опыт «Мальорки» и «Армавира» был очень полезен с этой точки зрения. Я стал спокойнее относиться к ошибкам, недочётам, невыполнению чего-то. Когда футболист не хочет, реакция одна и та же. Но оказалось, что есть футболисты, которые не могут выполнить что-то. Когда я был в «Спартаке», у меня не было этого понимания», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.
- 6 августа 2020
-
10:15
-
09:59
-
09:57
-
09:37
-
09:27
-
09:25
-
09:06
-
08:54
-
08:28
-
07:57
-
06:53
-
06:16
-
05:00
-
03:51
-
03:17
-
02:49
-
02:29
-
01:35
-
00:47
-
00:38
-
00:22
-
00:13
-
00:05
- 5 августа 2020
-
23:52
-
23:32
-
23:17
-
22:49
-
22:31
-
22:31
-
22:24
-
22:22
-
22:18
-
22:15
-
22:14
-
22:12