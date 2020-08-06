Валерий Карпин: все высказывания Федуна надо делить на сто

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как он относится к словам владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвавшего тренера сбитым лётчиком.

«По поводу Федуна вообще говорить смысла нет, все цитаты или высказывания Федуна надо делить на сто. В зависимости от ситуации, в зависимости от влияния того, кто был рядом, он может сказать всё что угодно. А потом даже сам не помнит, что он говорит и почему он говорил. Смысла об этом говорить нет.

А насчёт того, что я перезапустил карьеру, – да, наверное, можно назвать так, сто процентов. После «Спартака» была «Мальорка», был «Армавир» со своими проблемами, а здесь попал в клуб, в котором получил, наверное, полное доверие. Отсюда, может быть, и результат.

Со времени работы в «Спартаке» и я, наверное, поменялся. Опыт «Мальорки» и «Армавира» был очень полезен с этой точки зрения. Я стал спокойнее относиться к ошибкам, недочётам, невыполнению чего-то. Когда футболист не хочет, реакция одна и та же. Но оказалось, что есть футболисты, которые не могут выполнить что-то. Когда я был в «Спартаке», у меня не было этого понимания», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.