Маммана — о «Сочи»: постараюсь добиться многого с этим великим клубом

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана прокомментировал переход в «Сочи» на правах аренды.
«Привет всем! Я очень рад находиться здесь, в Сочи. Надеюсь как можно быстрее адаптироваться к команде. Постараюсь привнести в неё много хорошего. Постараюсь добиться многого с этим великим клубом. Обнимаю всех крепко!» — сказал Маммана.
Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана проведёт сезон-2020/2021 в аренде в «Сочи». Маммана перешёл в петербургский «Зенит» в 2017 году, а до этого защищал цвета «Лиона» и «Ривер Плейт». В сборную Аргентины футболист вызывался с 2014 по 2017 год. 6 октября 2019 года Маммана получил травму в матче чемпионата России с «Уралом» (3:1). У Эмануэля был диагностирован частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. В середине июня защитник вернулся к тренировкам.
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