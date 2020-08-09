Гаттузо: ну всё, Пирло попал

Наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал назначение Андреа Пирло главным тренером «Ювентуса».

«Ну всё, Пирло попал… Такая работа. Ему повезло, что он начинает тренерскую карьеру в «Ювентусе», но в этой профессии недостаточно одной карьеры игрока. Ты должен учиться, много работать и мало высыпаться. Быть ​​игроком и быть тренером — это совсем не одно и то же. Это совершенно другая профессия, и её нельзя выучить только по книгам. Нужно разобраться в ней и много работать. Это другой мир», — цитирует Гаттузо Football Italia.

Экс-полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Пирло сегодня был назначен главным тренером туринской команды.



Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год. В составе туринской команды футболист сыграл 164 матча, забил 19 мячей и отдал 38 результативных передач. В составе «Ювентуса» Пирло — чемпион Италии (сезоны 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015), обладатель Кубка (сезон-2014/2015) и Суперкубка страны (2012, 2013).