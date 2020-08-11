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Бышовец прокомментировал нападение Широкова на судью

Бышовец прокомментировал нападение Широкова на судью
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал поведение экс-игрока сборной России Романа Широкова, который избил арбитра во время матча любительского турнира.

«Решение отстранить от работы на «Матч ТВ» правильно. Стоит учитывать положение, которое Широков занимает в обществе и в футболе. Оно обязывает его заниматься популяризацией здорового образа жизни, показывать положительный пример, которого нам сегодня не хватает. Его поступок сложно оправдать. Здесь речь не идёт о футбольных заслугах, а ведь он действительно был хорошим игроком. Это не даёт права на избиение человека. Важно, чтобы он сам изменился и понял, что справедливость не всегда стоит искать любыми способами. Не считаю, что стоит говорить о более суровом наказании. Мы не можем его лишить того, что он имеет. А остальное будет зависеть от отношений, которые сложатся с потерпевшим», — приводит слова Бышовца «RT на русском».

Радимов прокомментировал нападение Широкова на судью
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