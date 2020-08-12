Казахстанский журналист: заявить Меркеля в РПЛ, обойдя лимит, нельзя, но дело могут замять

Казахстанский журналист prosport.kz Владимир Жарков прокомментировал возможный переход Александра Меркеля в «Сочи». Ранее «Чемпионат» сообщал, что Меркель близок к подписанию контракта с российским клубом.

«Агент Меркеля предложил услуги футболиста Казахстану после того, как тот не смог получить российский паспорт. Да и в России были не так сильно в нём заинтересованы. Федерация футбола Казахстана обещала футболисту приличную сумму за выступления в жёлтой футболке. Будем говорить прямо, за сборную он играл за бабки. Александр сам изначально говорил, что будет выступать за Казахстан на коммерческой основе. Этот факт попросту нигде не афишировали. Но после получения паспорта ему отказались платить деньги.

Дебютировал он за национальную команду Казахстана ещё в 2015 году, затем до 2019-го он не играл. Ему обещали деньги, но не платили. Видимо, финансовый вопрос удалось решить и только после этого он снова сыграл за сборную в матчах с Шотландией и Россией. Забавный момент: когда его вызвали на сборы, чтобы полететь в Россию, он якобы заболел. А потом всплыла история, что у него паспорта нет и для поездки в Калининград ему нужно делать визу. Сами понимаете, это такое палево… Какой он гражданин Казахстана, если ему нужно делать визу для поездки в Россию?

На законных основаниях обойти лимит, заявив Меркеля с казахстанским паспортом в РПЛ невозможно. Они, конечно, могут замять это дело… Но какой в этом смысл? Я посмотрел заявку «Сочи», у них всего 4 легионера. Если они хотят его брать на безлимитную позицию — он предъявить ничего не сможет, потому что казахстанских документов у него сейчас нет.

Что говорят по этому поводу в Казахстане? Никому нет дела до этого. Мы выложили в печать все документы по Энгелю: прокуратура, МИД, МВД, разбирайтесь, человек играл за сборную! На каком основании он играл? Если человеку выдаётся левый паспорт — это уголовное преступление. Но никто в этом даже не заинтересовался», — сказал Жарков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.