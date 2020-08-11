Источник: «Сочи» хочет заявить Меркеля как казахстанца, но у него нет нужного паспорта

У «Сочи» могут возникнуть проблемы с заявкой полузащитника Александра Меркеля на чемпионат России как казахстанца, утверждает Prosports.kz.
По данным источника, у футболиста нет паспорта гражданина Казахстана. Паспорт у Меркеля изъяли, и он объявлен персоной нон-грата в Казахстане. Игроку запрещён въезд на территорию страны. Возможно, именно по этой причине хавбек перестал вызываться в сборную Казахстана, за которую провёл два матча отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.
Меркель выступал за «Милан» в 2009–2011 годах, после чего был продан в «Дженоа» за € 6,5 млн. В «Хераклесе» полузащитник играл с 2018 года. До перехода в нидерландский клуб Меркель выступал за австрийскую «Адмиру», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе» и «Пизу», швейцарский «Грассхопперс» и английский «Уотфорд».
С 2007 по 2011 год Александр выступал за юношеские и молодёжные сборные Германии разных возрастов. Дебют в команде до 19 лет состоялся в матче со сборной Чехии (1:1), где Меркель забил один мяч. В 2015 году стало известно, что Меркель согласился выступать за сборную Казахстана.
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