Экс-хавбек «Милана» близок к переходу в «Сочи»
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Александр Меркель близок к переходу в «Сочи». Летом казахстанский футболист стал свободным агентом.
Меркель выступал за «Милан» в 2009–2011 годах, после чего был продан в «Дженоа» за € 6,5 млн. В «Хераклесе» полузащитник играл с 2018 года. До перехода в нидерландский клуб Меркель выступал за австрийскую «Адмиру», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе» и «Пизу», швейцарский «Грассхопперс» и английский «Уотфорд».
С 2007 по 2011 год Александр играл за юношеские и молодёжные сборные Германии разных возрастов. Дебют в команде до 19 лет состоялся в матче со сборной Чехии (1:1), где Меркель забил один мяч. В 2015 году стало известно, что Меркель согласился выступать за сборную Казахстана.
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