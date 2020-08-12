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«Локомотив» не смог заявить Лисаковича на матч из-за отсутствия интернета в Беларуси

«Локомотив» не смог заявить Лисаковича на матч из-за отсутствия интернета в Беларуси
Футбол / РПЛ 0

Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо объяснил, почему новичок московского клуба Виталий Лисакович не сумел помочь команде в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:0).

«По заявке Лисаковича. Были сложности с документацией, но в итоге в Белорусской федерации футбола просто не было интернета, чтобы прислать трансферный лист вовремя.

Уже в ходе матча проблему решили, ждём Виталия с «Краснодаром», — написал Брейдо в "Твиттере".

Ранее стало известно, что контракт Лисаковича с «Локомотивом» рассчитан на четыре года. 22-летний белорусский форвард будет выступать за «железнодорожников» под 88-м номером.

Лисакович является воспитанником солигорского «Шахтёра». За основную команду белорусского клуба форвард выступал с 2014 года. В нынешнем сезоне Лисакович принял участие в 18 матчах чемпионата Беларуси, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. С 2019 года Лисакович вызывается в национальную команду Беларуси.

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