«Локомотив» не смог заявить Лисаковича на матч из-за отсутствия интернета в Беларуси

Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо объяснил, почему новичок московского клуба Виталий Лисакович не сумел помочь команде в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:0).



«По заявке Лисаковича. Были сложности с документацией, но в итоге в Белорусской федерации футбола просто не было интернета, чтобы прислать трансферный лист вовремя.



Уже в ходе матча проблему решили, ждём Виталия с «Краснодаром», — написал Брейдо в "Твиттере".

Ранее стало известно, что контракт Лисаковича с «Локомотивом» рассчитан на четыре года. 22-летний белорусский форвард будет выступать за «железнодорожников» под 88-м номером.



Лисакович является воспитанником солигорского «Шахтёра». За основную команду белорусского клуба форвард выступал с 2014 года. В нынешнем сезоне Лисакович принял участие в 18 матчах чемпионата Беларуси, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. С 2019 года Лисакович вызывается в национальную команду Беларуси.