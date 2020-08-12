Тимур Жамалетдинов перешёл в «Уфу»
Московский ЦСКА на официальном сайте объявил об уходе нападающего Тимура Жамалетдинова в «Уфу».
«Благодарим Тимура за годы, отданные красно-синим цветам, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы московского ЦСКА.
В составе московского клуба Жамалетдинов — обладатель Суперкубка России (2018), дважды серебряный призёр чемпионата страны (сезоны-2016/2017, 2017/2018).
Тимур — воспитанник футбольной школы московского «Локомотива». В сезоне-2014/2015 Жамалетдинов начал регулярные выступления за дублирующий состав ЦСКА. В следующем сезоне забил десять мячей за второй состав московского клуба. Минувшие полтора года провел на правах аренды в польском «Лехе», за который забил 2 мяча в 11 матчах.
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