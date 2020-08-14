Баринов считает, что Гильерме не нарушил правил на Игнатьеве в матче «Рубин» — «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился мнением о спорном моменте из выездного матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:0).



На 24-й минуте матча нападающий хозяев Иван Игнатьев получил передачу и вышел один на один с голкипером «железнодорожников» Маринато Гильерме. Форвард попытался обвести вратаря, однако в итоге в падении попал не по мячу, а по сопернику. Игнатьев посчитал, что после столкновения должен был быть назначен пенальти, однако арбитр принял другое решение.



«Никогда на таких моментах не зацикливаюсь, потому что каждый человек может ошибаться. Если судья ошибся, то он должен извиниться перед руководством клуба, а наше дело – выходить и побеждать. Мы же не можем специально какие-то фолы совершать. Это решение принимает судья. По моему мнению, там не было пенальти, потому что игрок уже бил, Гильерме выставлял руку, и в этот момент футболист «Рубина» сам врезался ему в колено. Гиля мяч зацепил. У каждого своё мнение, и каждый останется при нём», — сказал Баринов в эфире канала «Россия 24».