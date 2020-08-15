«Динамо» — «Ротор»: составы команд на матч 2-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ротора» на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин, Шиманьски, Комличенко, Игбун, Н'Жье.
Запасные: Лещук, Морозов, Шунич, Слепов, Терехов, Грулёв, Карапузов, Москвичёв, Филипп.
«Ротор»: Довбня, Пискунов, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Алейник, Песегов, Султонов, Макаров, Жигулёв, Муллин.
Запасные: Репин, Байрыев, Николаев, Манучарян, Серченков.
Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В 1-м туре «Динамо» на выезде со счётом 2:0 обыграло «Урал», а волгоградский «Ротор» дома проиграл «Зениту» (0:2).
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