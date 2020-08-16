Игроки «Динамо» поздравили Клинтона Н’Жье, испачкав его в торте
Футболисты московского «Динамо» после матча с «Ротором» (0:0) поздравили нападающего Клинтона Н’Жье с днём рождения. Вчера, 15 августа, форварду исполнилось 27 лет.
В честь дня рождения игроки испачкали камерунского нападающего в торте. Фото опубликовано на странице «Динамо» в "Твиттере".
Н'Жье перешёл в «Динамо» летом 2019 года из марсельского «Олимпика». Сумма трансфера составила € 6 млн. Также выступал за «Лион» и «Тоттенхэм Хотспур». В чемпионате России камерунец провёл за динамовцев 20 матчей, забил два гола.
В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» поделило очки с «Ротором». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 0:0.
«Динамо» сыграло вничью с «Ротором»
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