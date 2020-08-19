В финале Лиги чемпионов сыграют «Бавария» и «ПСЖ»

Во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» обыграла «Лион» (3:0) и вышла в финал турнира.

Таким образом, в финале сыграют «Пари Сен-Жермен» и «Бавария». Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 23 августа на стадионе «Эштадиу ду Бенфика» в Лиссабоне.

В полуфинале «ПСЖ» разгромил «РБ Лейпциг» со счётом 3:0. Также на пути к финалу парижане прошли «Боруссию» (1:2, 2:0) и «Аталанту» (2:1). «Бавария» дважды обыграла «Челси» (3:0, 4:1) и разгромила «Барселону» (8:2).

Больше всего побед в финале Лиги чемпионов на счету мадридского «Реала» — 13. «Бавария» выигрывала трофей пять раз, и столько же раз играла в финале. «ПСЖ» ни разу не выигрывал турнир. Парижская команда впервые в истории вышла в финал Лиги чемпионов.