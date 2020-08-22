«Спартак-2» разгромил «Иртыш» благодаря голам Баду и Игнатова

В матче 5-го тура Футбольной национальной лиги московский «Спартак-2» одержал крупную победу над омским «Иртышом». Встреча проходила на стадионе «Авангард» в Домодедово и завершилась со счётом 5:0 в пользу номинальных гостей.
Счёт на 19-й минуте матча открыл защитник «Спартака-2» Малькольм Баду. Футболист обвёл нескольких защитников в штрафной омской команды и с правой ноги отправил мяч в нижний левый угол ворот. Это его дебютный гол после перехода в «Спартак-2».
Полузащитник москвичей Владислав Шитов оформил дубль. Ещё по голу забили Степан Оганесян и Михаил Игнатов. На 41-й минуте матча был удалён защитник «Иртыша» Павел Шакуро.
Результаты других матчей ФНЛ:
«Нижний Новгород» — «Алания» — 1:1
«Текстильщик» — «Енисей» — 2:2
«Шинник» — «Велес» — 1:2
После 5 туров «Спартак-2» возглавляет таблицу ФНЛ, набрав 13 очков.
- 22 августа 2020
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