«Спартак-2» разгромил «Иртыш» благодаря голам Баду и Игнатова

В матче 5-го тура Футбольной национальной лиги московский «Спартак-2» одержал крупную победу над омским «Иртышом». Встреча проходила на стадионе «Авангард» в Домодедово и завершилась со счётом 5:0 в пользу номинальных гостей.

Счёт на 19-й минуте матча открыл защитник «Спартака-2» Малькольм Баду. Футболист обвёл нескольких защитников в штрафной омской команды и с правой ноги отправил мяч в нижний левый угол ворот. Это его дебютный гол после перехода в «Спартак-2».

Полузащитник москвичей Владислав Шитов оформил дубль. Ещё по голу забили Степан Оганесян и Михаил Игнатов. На 41-й минуте матча был удалён защитник «Иртыша» Павел Шакуро.

Результаты других матчей ФНЛ:

«Нижний Новгород» — «Алания» — 1:1

«Текстильщик» — «Енисей» — 2:2

«Шинник» — «Велес» — 1:2

После 5 туров «Спартак-2» возглавляет таблицу ФНЛ, набрав 13 очков.