Вадим Евсеев рассказал о подготовке «Уфы» к матчу с «Динамо»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своём «инстаграме» разместил пост, в котором прокомментировал тренировочный процесс.
«Встретились командой вчера вечером. Сначала разобрали игру в Казани. Хороший получился разговор. Обсудили те проблемы, которые проявились в этой игре. Если в общих чертах, они известны, мы постоянно о них говорим. Пытаемся решить. Затем провели тренировку в двух группах. Одна тренировалась, другая восстанавливалась. Работы ещё непочатый край. Надо подтягивать игровые моменты, вытаскивать эмоции из ребят. Старт получается непростым. Мы понимали это. Работаем», — написал Евсеев.
В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги «Уфа» одержала одну победу и с четырьмя очками занимает 13-е место в турнирной таблице. 30 августа состоится игра шестого тура, в которой команда примёт московское «Динамо».
Просмотреть фото можно в «инстаграме» Вадима Евсеева.
- 28 августа 2020
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