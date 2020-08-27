Евсеев: надо публично признать, что «Уфе» сейчас катастрофически не хватает игроков

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о нехватке футболистов в клубе.

«Вчера был тяжёлый вечер. Надо публично признать, что «Уфе» сейчас катастрофически не хватает игроков. В недельном цикле проблем было бы меньше, но сейчас другой календарь. Имею в виду не только соперников, с которыми играем на старте сезона: матчи против топ-клубов идут подряд. В первую очередь речь о режиме игр через 3-4 дня.



«Уфа» рассталась с шестью игроками основного состава. Рад за ребят, но для нас это слишком большие потери. Понятно, что стратегия клуба в том, чтобы растить футболистов и отпускать их на повышение. Но сейчас нужно усиление или хотя бы пополнение команды.



Впереди очередной вызов, ждём в гости „Динамо“. Потом будет пауза на матчи сборных, можно будет перезарядить батарейки, чтобы сражаться дальше. Рук не опускаем, работаем», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Вадима Евсеева в "Инстаграме".