Евсеев: надо публично признать, что «Уфе» сейчас катастрофически не хватает игроков

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о нехватке футболистов в клубе.
«Вчера был тяжёлый вечер. Надо публично признать, что «Уфе» сейчас катастрофически не хватает игроков. В недельном цикле проблем было бы меньше, но сейчас другой календарь. Имею в виду не только соперников, с которыми играем на старте сезона: матчи против топ-клубов идут подряд. В первую очередь речь о режиме игр через 3-4 дня.
«Уфа» рассталась с шестью игроками основного состава. Рад за ребят, но для нас это слишком большие потери. Понятно, что стратегия клуба в том, чтобы растить футболистов и отпускать их на повышение. Но сейчас нужно усиление или хотя бы пополнение команды.
Впереди очередной вызов, ждём в гости „Динамо“. Потом будет пауза на матчи сборных, можно будет перезарядить батарейки, чтобы сражаться дальше. Рук не опускаем, работаем», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фотографию можно на странице Вадима Евсеева в "Инстаграме".
- 27 августа 2020
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