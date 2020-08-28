Будогосский — о Еськове: очень хочется верить, что в расследовании допущена ошибка

Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который был видеопомощником в матче 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), не прошёл проверку на полиграфе.
«Я, к сожалению, не знаю всех нюансов и обстоятельств дела. Если это правда, то мне искренне жаль, что такое произошло. Я очень хорошо знаю Алексея Еськова на протяжении многих лет, ещё со времён, когда он учился в нашем центре, и знаю как исключительно порядочного, честного и профессионального человека и преподавателя. Особенно в вопросах нравственности и морали. Очень хочется верить, что в расследовании была допущена техническая ошибка. Всё может быть. Поэтому я очень сожалею», — цитирует Будогосского RT.
- 28 августа 2020
-
21:26
-
21:18
-
21:13
-
21:04
-
20:53
-
20:47
-
20:34
-
20:29
-
20:21
-
20:18
-
20:13
-
20:01
-
19:55
-
19:44
-
19:33
-
19:30
-
19:22
-
19:17
-
19:07
-
19:04
-
18:59
-
18:55
-
18:53
-
18:44
-
18:36
-
18:24
-
18:10
-
17:56
-
17:50
-
17:37
-
17:33
-
17:20
-
17:15
-
17:03
-
16:44