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Будогосский — о Еськове: очень хочется верить, что в расследовании допущена ошибка

Будогосский — о Еськове: очень хочется верить, что в расследовании допущена ошибка
Футбол / РПЛ 0

Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который был видеопомощником в матче 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), не прошёл проверку на полиграфе.

«Я, к сожалению, не знаю всех нюансов и обстоятельств дела. Если это правда, то мне искренне жаль, что такое произошло. Я очень хорошо знаю Алексея Еськова на протяжении многих лет, ещё со времён, когда он учился в нашем центре, и знаю как исключительно порядочного, честного и профессионального человека и преподавателя. Особенно в вопросах нравственности и морали. Очень хочется верить, что в расследовании была допущена техническая ошибка. Всё может быть. Поэтому я очень сожалею», — цитирует Будогосского RT.

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