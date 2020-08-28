«Не вижу оснований для санкций от ФИФА». Прокопец — о проверке Еськова на полиграфе

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который был видеопомощником Василия Казарцева в матче первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), не прошёл проверку на полиграфе.

«Во-первых, в российском судействе очень сложное понимание понятия «отстранён». У нас по регламенту РПЛ к судейству допускаются судьи, утверждённые исполкомом и бюро исполкома. Они утверждают список из которого судейский комитет перед каждым матчем утверждает их на ту или иную игру. Никаких критериев, почему тот или иной судья рекомендуется, не существует. Критерия о проверке на полиграфе тоже нет, это проходит только добровольно.



Очень много вопросов к этой процедуре, потому что она нигде не регулируется — это раз. Два — какие вопросы на ней задаются, абсолютно непонятно, а ответ зависит от вопроса. Непонятно также, почему одни судьи проходят данную проверку, а другие — нет. Мне кажется, что если начинать использовать полиграф, то давайте сделаем тест на полиграф как требование для включения в список судей, утверждаемый исполкомом на сезон. Сейчас это выглядит как то, что какой-то судья допустил ошибку, все начинают кричать, а этого судью тащат на эшафот в виде полиграфа. Либо мы это делаем системно, либо никак.



Мне кажется, нужны чёткие критерии для судей, почему они включаются в список на сезон или рекомендуются на конкретную игру. Например, судья должен пройти полиграф перед сезоном, хорошо пройти тесты и не получить отрицательных оценок. Сейчас критерии, связанные с полиграфом, отсутствуют.



Более того, мне кажется, что то, что происходит с Еськовым сейчас, это очень серьёзное обвинение, информация о котором почему-то попала в телеграм-каналы. Еськова сейчас как только не склоняют. Мне кажется, что было бы правильным, если бы РФС отреагировало максимально быстро и прояснило ситуацию. Если Еськов виноват — нужно расследование, если нет, то нужно как можно скорее об этом сказать. Дальнейшее молчание наносит ущерб не только Еськову, но и всему российскому судейству в принципе.



Я не вижу никаких оснований для санкций со стороны ФИФА по ситуации с Еськовым», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.