Баринов: Сёмин не звонил. Николич поддержал, каждый день на связи были

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о поддержке после полученной травмы. Напомним, у хавбека был диагностирован разрыв передней крестообразной связи колена, после чего он перенёс операцию.
«Тренер сборной поддержал. Интересовался здоровьем до и после операции. Юрий Павлович не звонил, видел, как в интервью сказал слова поддержки. Для меня этого достаточно. Спасибо ему за это. Марко Николич поддержал, каждый день на связи были. Дмитрий Иванович Хомуха не остался в стороне, с кем мы были по 96-му году. У меня нет выбора, вернусь всей стране доказывать.
Испытывал ужасные чувства. Ужасная боль. Я никогда с этим не сталкивался и не знал, что это может быть. Мне сразу сказали: «Это кресты». Тяжело давались первые дни. Но всё плохое позади», — сказал Баринов в прямом эфире на своей странице в «Инстаграме».
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