Дмитрий Баринов: надеюсь, ещё сыграю в Лиге чемпионов. Столько бились ради этого

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о своём самочувствии после операции на крестообразной связке колена.

«Нормально себя чувствую. У меня в вене стоит катетер. Если очень сильно начинает болеть нога, нажимаю на кнопку — и обезболивающее поступает. В первый раз такое вижу. Не совсем отошёл после операции, всё ещё делают уколы неприятные в живот… В Москву должен улететь 13-го или 14-го числа. Возможно, задержусь на реабилитации.



У меня впервые такая серьёзная травма. Дай Бог, чтобы она была первая и последняя. Восстановимся, будем сильнее. Надеюсь, что ещё сыграю в Лиге чемпионов. Столько бились ради этого… Но сами видите, как оно получилось. Я видел пост поддержки от Юрия Павловича, но он мне не звонил.



Перед операцией разговаривал с профессором Мариани, и он мне сказал: «Ты быстро восстановишься». Операция шла около трёх часов. После неё — сразу на кушетку, так и проходит весь день. У меня нет переводчика, но тут работает очень хороший парень по имени Макс. Он почти 24/7 со мной. Спасибо ему огромное», — сказал Баринов в прямом эфире на своей странице в «Инстаграме».

Разрыв передней крестообразной связки колена был диагностирован у Дмитрия Баринова после матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:2).