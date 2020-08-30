Между фанатами «Локомотива» и «Зенита» произошёл конфликт во время матча
Между фанатами «Локомотива» и «Зенита» произошла стычка во время матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0, идёт 2-й тайм).
На трибуну к фанатам поднялся ОМОН, представители полиции и стюарды. Через несколько минут конфликт был улажен.
Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит». Обслуживает матч арбитр Владимир Москалёв (Воронеж), ассистируют ему судьи на линиях Алексей Стипиди (Краснодар) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск).
«Локомотив», набрав в пяти турах семь очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (12) — на 2-м месте. В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России, а «Локомотив» занял второе место.
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