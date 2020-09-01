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Источник: «Эвертон» завершил сделку по трансферу Хамеса Родригеса

Источник: «Эвертон» завершил сделку по трансферу Хамеса Родригеса
Футбол / Англия 0

Колумбийский полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес перейдёт в «Эвертон», сообщает AS.

По информации источника, контракт хавбека с «Эвертоном» будет рассчитан на три года. Отмечается, что Хамес хочет вновь поработать с главным тренером «Эвертона» Карло Анчелотти.

Хамес Родригес выступает за мадридский «Реал» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 колумбийский футболист принял участие в 11 матчах и забил 1 мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Родригеса в € 32 млн.

«Эвертон» в 38 матчах набрал 49 очков и занял 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал «Ливерпуль». Новый сезон в чемпионате Англии начнётся 12 сентября 2020 года.

Хамес Родригес подпишет четырёхлетний контракт с «Эвертоном»
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