«С днём рождения, Саламыч!» Акинфеев поздравил Черчесова

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил главного тренера команды Станислава Черчесова с днём рождения. Сегодня, 2 сентября, специалисту исполняется 57 лет.

«С днём рождения, Саламыч! Здоровья и удачи в ближайших матчах», — написал Акинфеев на своей странице в «Инстаграме».

Футболисты сборной России также поздравили Станислава Черчесова с днём рождения. От лица коллектива выступил капитан Артём Дзюба. Он вручил тренеру подарок – альбом с фотографиями. После этого Черчесову подарили именную футболку.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года, а ранее тренировал «Легию», «Динамо», «Амкар», «Ахмат», «Жемчужину-Сочи», «Спартак» и работал в Австрии.



Завтра, 3 сентября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч Россия – Сербия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.