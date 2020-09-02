«Узник замка Иф». В «Твиттере» шокированы новым имиджем Матеи Кежмана

В Сети появились фото бывшего нападающего «Зенита» и ПСВ Матеи Кежмана. Пользователи «Твиттера» удивлены, как изменился экс-футболист.

41-летний Кежман отрастил длинную бороду и бакенбарды. «Из форварда — в шаманы», — говорится в подписи к фото в «Твиттере» Serbian Football.

«Это правда Кежман?» — удивляется The Scouse Foodie* LFC Champions of England.

«Арсенал» готов предложить ему трёхлетний контракт", — пошутил SoumyaIsHere.

«Узник замка Иф», — написал Aleksandr Ksenzenko.

«Ха-ха, Гэндальф», — добавил gov.

Кежман выступал за клубы «Земун», «Раднички» (Пирот), «Лозница», «Сартид», «Партизан», ПСВ, «Челси», «Атлетико Мадрид», «Фенербахче», «Пари Сен-Жермен» и БАТЭ. С 30 августа 2009 до конца ноября 2009 года выступал на правах аренды за петербургский «Зенит».