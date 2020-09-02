Тренер сборной Сербии назвал преимущество сборной России

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович рассказал о подготовке к матчу со сборной России.
«Ничего не упустили, очень хорошо изучили Россию. У них хорошая атмосфера в команде, сборная показывает хорошие результаты. В команде есть несколько игроков старше 30 лет. Преимущество россиян заключается в том, что они настроены на серьёзную борьбу, но мы хотим скорректировать наш стиль и навязать им его.
Каждый матч имеет значение. Независимо от того, с кем играешь, нужен хороший результат. В сентябрьских матчах у нас два варианта: добиться результата в этой группе Лиги наций, а затем как можно лучше подготовиться к плей-офф", — приводит слова Тумбаковича пресс-служба Футбольного союза Сербии.
В Лиге наций сборная России выступает в дивизионе В. Россияне стартуют на турнире матчем с командой Сербии. Встреча состоится 3 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Начало — в 21:45 мск.
- 2 сентября 2020
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