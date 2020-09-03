Отец Месси подтвердил, что игрок может остаться в «Барселоне» ещё на сезон

Хорхе Месси, отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, высказался о будущем своего сына.



Как сообщает Deportes Cuatro в «Твиттере», отец аргентинского футболиста подтвердил, что тот рассматривает вариант, при котором он останется в каталонской команде ещё на один сезон. Также Месси-старший сказал, что встреча с президентом сине-гранатовых Хосепом Марией Бартомеу прошла «очень хорошо».



Напомним, Месси не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых и намерен покинуть «Барселону». В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам. Согласно контракту, если он пропустит от 11 до 30 дней, то будет оштрафован на сумму в размере 25% заработной платы. Основным претендентом на 33-летнего форварда считается «Манчестер Сити».

«Барселона» может отпустить Лионеля Месси за € 100 млн