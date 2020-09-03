«Барселона» может отпустить Лионеля Месси за € 100 млн

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может покинуть команду за значительно меньшую сумму, чем отступные в его контракте, которые составляют € 700 млн.
Как сообщает The Telegraph со ссылкой на близкий к ситуации источник, существует вероятность, что каталонский клуб в итоге отпустит своего капитана за € 100 млн.
Напомним, Месси не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых и намерен покинуть «Барселону». В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам. Согласно контракту, если он пропустит от 11 до 30 дней, то будет оштрафован на сумму в размере 25% заработной платы. Основным претендентом на форварда считается «Манчестер Сити».
33-летний аргентинский футболист защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры.
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