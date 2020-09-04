Черчесов — о предстоящем матче с Венгрией: про соперника мы знаем достаточно

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своих ожиданиях от матча 2-го тура Лиги наций УЕФА с национальной командой Венгрии.

«Пока мы знаем достаточно, но сегодняшняя их игра будет более информативной. С тех пор, когда мы играли с ними перед Кубком Конфедераций у них много изменений и есть интересная молодёжь, которая играет качественно», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Матч Венгрия — Россия состоится 6 сентября в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Начало встречи — в 19:00 мск.

В 1-м туре сборная России на своём поле обыграла команду Сербии со счётом 3:1. Победу россиянам принесли дубль Артёма Дзюбы и гол Вячеслава Караваева. Венгрия в гостях обыграла Турцию (1:0).