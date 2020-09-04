Черчесов — о предстоящем матче с Венгрией: про соперника мы знаем достаточно
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своих ожиданиях от матча 2-го тура Лиги наций УЕФА с национальной командой Венгрии.
«Пока мы знаем достаточно, но сегодняшняя их игра будет более информативной. С тех пор, когда мы играли с ними перед Кубком Конфедераций у них много изменений и есть интересная молодёжь, которая играет качественно», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Матч Венгрия — Россия состоится 6 сентября в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Начало встречи — в 19:00 мск.
В 1-м туре сборная России на своём поле обыграла команду Сербии со счётом 3:1. Победу россиянам принесли дубль Артёма Дзюбы и гол Вячеслава Караваева. Венгрия в гостях обыграла Турцию (1:0).
Черчесов: Шунин заканчивал тот год с Сан-Марино, этот начал уверенно
- 4 сентября 2020
-
01:01
-
01:00
-
00:53
-
00:49
-
00:45
-
00:42
-
00:37
-
00:36
-
00:33
-
00:33
-
00:29
-
00:29
-
00:14
-
00:06
-
00:04
-
00:03
- 3 сентября 2020
-
23:55
-
23:54
-
23:45
-
23:39
-
23:36
-
23:36
-
23:35
-
23:11
-
23:10
-
22:50
-
22:48
-
22:42
-
22:37
-
22:21
-
22:12
-
22:09
-
22:00
-
21:53
-
21:46
Партнерский контент