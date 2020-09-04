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Черчесов: Шунин заканчивал тот год с Сан-Марино, этот начал уверенно

Черчесов: Шунин заканчивал тот год с Сан-Марино, этот начал уверенно
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил своё решение выпустить вратаря Антона Шунина в стартовом составе в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА с национальной командой Сербии (3:1).

«Шунин заканчивал тот год с Сан-Марино, этот начал уверенно. Это его родной стадион, мы сделали свой выбор и игра это подтвердила», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Счёт был открыт в начале второго тайма — на 48-й минуте автором забитого мяча стал Артём Дзюба, который реализовал пенальти, назначенный за фол на Зелимхане Бакаеве. На 69-й минуте преимущество российской национальной команды увеличил Вячеслав Караваев с передачи Романа Зобнина. На 78-й минуте разрыв в счёте сократил Александр Митрович. Через несколько минут третий гол в ворота сербов забил Дзюба, оформив дубль.

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