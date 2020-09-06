Сборная России показала фото из раздевалки после второй подряд победы в Лиге наций

Пресс-служба сборной России опубликовала в «Твиттере» фото из раздевалки команды после победы в матче 2-го тура Лиги наций с Венгрией (3:2).
На снимке, помимо футболистов и тренеров, присутствуют президент РФС Александр Дюков и президент РПЛ Сергей Прядкин.
Для сборной России эта победа стала второй подряд в текущем розыгрыше Лиги наций. В 1-м туре российская команда обыграла сборную Сербии со счётом 3:1.
В матче 2-го тура Лиги наций сборная Венгрии проиграла национальной команде России со счётом 2:3. Счёт был открыт в первом тайме — на 15-й минуте автором забитого мяча стал Антон Миранчук, которому ассистировал Далер Кузяев. На 33-й минуте преимущество сборной России увеличил Магомед Оздоев с передачи Андрея Семёнова. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Марио Фернандес с паса Артёма Дзюбы.
На 62-й минуте венгры сократили разрыв в счёте, гол забил Роланд Шаллаи с передачи Жолта Кальмара. Вскоре отставание хозяев до минимума сократил Неманья Николич, которому ассистировал Барнабаш Беше.
- 6 сентября 2020
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