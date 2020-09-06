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Россия в гостях обыграла Венгрию, едва не упустив преимущество в три мяча

Россия в гостях обыграла Венгрию, едва не упустив преимущество в три мяча
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 2-го тура Лиги наций сборная Венгрии проиграла национальной команде России со счётом 2:3. Встреча состоялась в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани, ассистировали судьи на линиях Альберто Тегони и Даниэле Биндони.

Счёт был открыт в первом тайме — на 15-й минуте автором забитого мяча стал Антон Миранчук, которому ассистировал Далер Кузяев. На 33-й минуте преимущество сборной России увеличил Магомед Оздоев с передачи Андрея Семёнова. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Марио Фернандес с паса Артёма Дзюбы. На 62-й минуте венгры сократили разрыв в счёте, гол забил Роланд Шаллаи с передачи Жолта Кальмара. Вскоре отставание хозяев до минимума сократил Неманья Николич, которому ассистировал Барнабаш Беше. В оставшееся время российской команде удалось удержать победный счёт.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 3. 2-й тур
06 сентября 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Венгрия
Окончен
2 : 3
Россия
0:1 Миранчук – 15'   0:2 Оздоев – 33'   0:3 Фернандес – 46'   1:3 Шаллаи – 62'   2:3 Николич – 70'
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