Спортивный директор «Динамо» — о Лесовом: именно такого игрока мы хотели

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал переход полузащитника Даниила Лесового в московский клуб.



«Это отличный футболист! Техничный, умный, принимает правильные решения на поле. А ещё он отличный дриблер, что крайне важно – именно такого игрока мы хотели. Даниил хорош в игре один на один, способен обыграть любого, создать за счёт этого преимущество. Плюс может качественно выступать на разных позициях, гибок тактически, без проблем меняет позицию на поле.



Лесовой здорово раскрылся в тульском «Арсенале». За последний сезон он показал впечатляющий прогресс, продемонстрировал, что обладает классными качествами, которые может и умеет развивать. Мы рады, что теперь он сможет развиваться в «Динамо», — приводит слова Бувача официальный сайт «Динамо».

Даниил Лесовой: было приятно получить предложение от «Динамо»