Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Спортивный директор «Динамо» — о Лесовом: именно такого игрока мы хотели

Спортивный директор «Динамо» — о Лесовом: именно такого игрока мы хотели
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал переход полузащитника Даниила Лесового в московский клуб.

«Это отличный футболист! Техничный, умный, принимает правильные решения на поле. А ещё он отличный дриблер, что крайне важно – именно такого игрока мы хотели. Даниил хорош в игре один на один, способен обыграть любого, создать за счёт этого преимущество. Плюс может качественно выступать на разных позициях, гибок тактически, без проблем меняет позицию на поле.

Лесовой здорово раскрылся в тульском «Арсенале». За последний сезон он показал впечатляющий прогресс, продемонстрировал, что обладает классными качествами, которые может и умеет развивать. Мы рады, что теперь он сможет развиваться в «Динамо», — приводит слова Бувача официальный сайт «Динамо».

Даниил Лесовой: было приятно получить предложение от «Динамо»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020