Михайлович: коронавирус по сравнению с лейкемией — это словно глоток прохладной воды

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович рассказал, как он переболел коронавирусом.
«С июля по январь прошлого года было шесть месяцев ежедневной борьбы с лейкемией в больнице и вне её, три курса химиотерапии и трансплантация костного мозга. После того что испытал, коронавирус — словно глоток прохладной воды.
У меня не было никаких симптомов. Если бы не прошёл тест, даже не заметил бы. Это не означает, что болезни не существует, и это не что-то вроде гриппа. Те, кто отрицают, что вирус смертельный, просто игнорируют реальность и не уважают тех, кто умер, пострадал и потерял близких.
Не думаю, что чувствовал себя обеспокоенным, более раздраженным из-за того, что пришлось снова покинуть команду, пока игроки проходили предсезонную подготовку. О моём состоянии было так много сказано, но очень немногие знают, что на самом деле произошло, ходит много фейковых новостей.
Я в отличной форме и вернулся к пробежкам по 10 километров каждый день, тренировкам и нагрузкам. Живу нормально, наслаждаюсь каждым моментом жизни. Это то, чем намерен заниматься и дальше.
Энцо Феррари сказал, что итальянцы простят вам всё, кроме успеха. Добавлю в этот список счастье, потому что вокруг много гадостей, и не только в Италии, но и везде. В социальных сетях их называют ненавистниками, хотя я бы сказал другое слово.
У меня есть дом на Сардинии уже 20 лет, и я езжу туда каждый раз после окончания сезона. В то время на острове не было ни одного случая заражения коронавирусом. Я предпринял все необходимые меры предосторожности, надевал маску при входе в бары, супермаркеты или рестораны. Никогда не узнаешь, когда и как заразился коронавирусом. Или почему одни заразились, а другие — нет. Я был с женой, но её тест показал отрицательный результат, а мой — положительный. То же самое у детей: у одного — положительный результат, у остальных — отрицательный.
У меня больше нет иммунитета после того, как я вылечился от лейкемии. Я был болен, но это не значит, что буду болеть всю оставшуюся жизнь. Не я приказывал отменить меры изоляции и отпустить людей в отпуск. Мне просто не повезло.
Вижу то же самое отношение к Сильвио Берлускони: люди выплескивают зависть из-за того, что кто-то успешный заболел. Мы делали всё, что нам разрешалось, мы прошли тестирование, нас поместили на карантин. Конец истории", — приводит слова Михайловича Football Italia со ссылкой на La Gazzetta. dello Sport.
- 9 сентября 2020
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