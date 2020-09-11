Клопп: «Лидс» точно не входил в топ-10 команд, с которыми мы хотели сыграть в первом туре

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед».
«Не могу дождаться первой встречи с Бьельсой. Довольно часто видел его по телевизору. Очевидно, он подходящий специалист. Как он тренирует „Лидс“! Их стиль игры подойдёт даже больше для Премьер-лиги, нежели для Чемпионшипа, сто процентов. Всем будет очень-очень-очень неудобно играть с ними. Так было в прошлом году, например, с «Шеффилд Юнайтед».
»Лидс" — суперорганизованная команда, там действительно хорошие игроки, скорости. Они ставят 20–25 ловушек на поле. Если войдёте в одну из них, у вас будут большие проблемы.
Это невероятно интересно. «Лидс» точно не входил в топ-10 команд, с которыми мы хотели бы сыграть в первом туре. Получилось что получилось.Действительно волнуюсь по этому поводу. Будет трудно", — цитирует Клоппа Sky Sports.
- 11 сентября 2020
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