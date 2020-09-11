Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Клопп: «Лидс» точно не входил в топ-10 команд, с которыми мы хотели сыграть в первом туре

Клопп: «Лидс» точно не входил в топ-10 команд, с которыми мы хотели сыграть в первом туре
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед».

«Не могу дождаться первой встречи с Бьельсой. Довольно часто видел его по телевизору. Очевидно, он подходящий специалист. Как он тренирует „Лидс“! Их стиль игры подойдёт даже больше для Премьер-лиги, нежели для Чемпионшипа, сто процентов. Всем будет очень-очень-очень неудобно играть с ними. Так было в прошлом году, например, с «Шеффилд Юнайтед».

»Лидс" — суперорганизованная команда, там действительно хорошие игроки, скорости. Они ставят 20–25 ловушек на поле. Если войдёте в одну из них, у вас будут большие проблемы.

Это невероятно интересно. «Лидс» точно не входил в топ-10 команд, с которыми мы хотели бы сыграть в первом туре. Получилось что получилось.Действительно волнуюсь по этому поводу. Будет трудно", — цитирует Клоппа Sky Sports.

Марсело Бьельса подписал новый контракт с «Лидсом»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020