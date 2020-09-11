Марсело Бьельса подписал новый контракт с «Лидсом»

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте «павлинов».



Аргентинский специалист продолжит работу с командой в предстоящем сезоне. Его новое соглашение рассчитано до лета 2021 года.



Бьельса возглавил «Лидс» в 2018 году. В первом сезоне команда была близка в возвращению в Премьер-лигу, однако потерпела поражение в полуфинале плей-офф Чемпионшипа. В минувшей кампании коллектив занял первое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Англии и заработал повышение в классе.



В 1-м туре «Лидс» на выезде сыграет с «Ливерпулем». Матч состоится завтра, 12 сентября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

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