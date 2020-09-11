Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Марсело Бьельса подписал новый контракт с «Лидсом»

Марсело Бьельса подписал новый контракт с «Лидсом»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте «павлинов».

Аргентинский специалист продолжит работу с командой в предстоящем сезоне. Его новое соглашение рассчитано до лета 2021 года.

Бьельса возглавил «Лидс» в 2018 году. В первом сезоне команда была близка в возвращению в Премьер-лигу, однако потерпела поражение в полуфинале плей-офф Чемпионшипа. В минувшей кампании коллектив занял первое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Англии и заработал повышение в классе.

В 1-м туре «Лидс» на выезде сыграет с «Ливерпулем». Матч состоится завтра, 12 сентября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Бьельса: «Энфилд» становится «Энфилдом» лишь с болельщиками на трибунах
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020